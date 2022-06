Pelligra vuole il Catania: «Pronto un progetto per la gente»

Ross Pelligra, imprenditore australiano di successo e dalle chiare origini siciliane, è il capolista di una delle 4 cordate che stanno provando ad acquisire il Catania dopo il fallimento della società. Con lui ci sono anche gli ex calciatori italo australiani Grella e Bresciano, amici di Pelligra e di fatto veri advisor in questa potenziale nuova esperienza. Al nostro Peppe di Stefano, che l'ha intervistato in esclusiva per Sky, ha raccontato perché ha scelto di puntare sul Catania e quello che è il suo vero obiettivo