«Io ero una giovane liceale quando ho visto le Olimpiadi a Torino 2006. Da lì è iniziata questa avventura e devo lavorare ancora quattro anni perché l'Olimpiade di Milano-Cortina 2026 è il mio sogno. Un'Olimpiade in Italia, in casa, sarebbe fantastica e sarebbe anche il coronamento di tutta la mia vita sportiva fino a oggi». Lo ha dichiarato la pattinatrice di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida, appena sbarcata a Malpensa dopo il rientro in Italia dai Giochi di Pechino 2022. (LaPresse)