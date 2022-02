Pechino 2022, Fontana: «Notte in bianco dopo oro. Io a Milano-Cortina? Devono cambiare tante cose»

(LaPresse) "Milano-Cortina? Devono cambiare tante cose, se non cambiano mi vedrete in un'altra veste". Lo ha detto Arianna Fontana, parlando a Casa Italia, all’indomani della vittoria nei 500 metri di short track ai Giochi di Pechino 2022. "Cosa deve cambiare? Adesso siamo concentrati su questo momento - ha proseguito - del futuro parleremo più avanti". Poi sulla gara: "Ho ancora i brividi a riguardare la gara. Ho passato una notte in bianco".