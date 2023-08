Payet al Vasco da Gama, 5 mila tifosi in festa lo accolgono in Brasile

Accoglienza da brividi per il francese Dimitri Payet dopo l'arrivo a Rio de Janeiro in seguito all'accordo con il Vasco da Gama. Il centrocampista è stato accolto da migliaia di tifosi presso l'Aeroporto Internazionale Antônio Carlos Jobim, nella zona nord della città. Tantissimi i tifosi del Vasco che hanno riempito l'area riservata dell'aeroporto per accogliere l'ex stella dell'OM, atterrata intorno alle 5:20 del mattino. Secondo "Globo" erano circa 5 mila le persone presenti