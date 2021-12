«I cittadini italiani si aspettano da voi molte medaglie, ma soprattutto una partecipazione che renda onore al nostro Paese. Rendete onore al Paese e sarete seguiti con grande affetto da tutti gli italiani e da me tra questi. Auguri». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di consegna del Tricolore agli atleti in partenza per le Olimpiadi Invernali. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev