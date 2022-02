Pechino 2022, Lollobrigida bronzo nella mass start

Francesca Lollobrigida conquista la medaglia di bronzo nella mass start di speed skating chiudendo alle spalle di Schouten e Blondin e bissando l’argento nei 3.000 metri. Per l'Italia è la 17a medaglia. Nella gara maschile niente podio per Andrea Giovannini, l'azzurro ha chiuso 11°. A trionfare è il belga Bart Swings che ha conquistato la medaglia d'oro davanti ai coreani Chung e Lee. Rimandata a domani alle 2 italiane il team event di sci alpino. La gara a squadre mista, introdotta per la prima volta alle Olimpiadi del 2018, è stata annullata e riprogrammata a causa del forte vento. (LaPresse)