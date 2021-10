La tribuna spezzata, il tifoso che continua a cantare. Nonostante la paura per la tragedia sfiorata in Olanda, al termine della partita di Eredivisie tra Nec Nimegue e Vitesse Arnhem, un ragazzo ha continuato a saltare sulla tribuna spezzata. I tifosi ospiti stavano festeggiando la vittoria con i propri giocatori quando c'è stato un cedimento di alcuni gradoni dello stadio. Grosso rischio, ma per fortuna nessun ferito.