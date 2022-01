Niente pubblico alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

La Cina, alle prese con il suo record di casi da quasi due anni - poco più di 220, ma un numero reputato allarmante per un Paese che ha scelto la strada della "tolleranza zero" - alza ancora le barriere contro Omicron. E chiude gli stadi delle ormai prossime Olimpiadi invernali di Pechino 2022: i Giochi si terranno senza pubblico, ha annunciato il Comitato organizzatore, rinunciando anche al precedente piano che prevedeva la vendita dei biglietti, fino alla metà della capienza, esclusivamente ai residenti in Cina.