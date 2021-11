Il Paris Saint-Germain trova Sergio Ramos, in campo per la prima volta in campo con la sua nuova squadra, ma perde Neymar. Infatti a tre minuti dalla fine del match vinto per 3-1 al Geoffroy-Guichard di St. Etienne il brasiliano ha riportato una brutta distorsione alla caviglia sinistra ed è dovuto uscire in lacrime, trasportato sulla barella. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli accertamenti del caso per stabilire l'entità dell'infortunio e per quanto tempo O Ney dovrà rimanere fermo.