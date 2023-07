Nba, Michael Jordan e Magic Johnson a cena insieme a Capri

EMBED





(LaPresse) Michael Jordan e Magic Johnson insieme a cena in un noto ristorante di Capri. I due sono stati immortalati in un video, condiviso poi dall’ex leggenda dei Los Angeles Lakers, al centro di una tavolata decisamente sui generis: accanto a loro c’erano infatti le rispettive mogli, l’attore Samuel L Jackson con la compagna LaTanya, Greg Mathis e consorte e la coppia John e Vicki Palmer. La comitiva ha cenato nel famoso ristorante “Da Paolino” dove è stata intrattenuta dallo staff con un classico della canzone italiana qual è "Nel blu dipinto di blu". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR FREE