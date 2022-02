NBA, i 33 punti di Gary Trent Jr. contro Miami

Importante vittoria nella notte per i Toronto Raptors (26-23) che, trascinati da un super Gary Trent jr, superano i Miami Heat (32-20) per 110-106. Protagonista della notte la guardia da Duke University che mette a referto 33 punti con il 60% dalla linea dei tre punti. Doppia doppia per il compagno di squadra Pascal Siakam, con 16 punti e 14 rimbalzi in 35 minuti. Notte da dimenticare per Jimmy Butler: solo un 3/10 dal campo, anche se sono 12 gli assist consegnati ai compagni di squadra dei Miami Heat.