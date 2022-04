Nba, animalista prova a invadere il campo: lo "scatto" della poliziotta diventa virale

L'attivista per i diritti degli animali, Sasha Zemmel, è stata "placcata" su un campo Nba da una poliziotta in servizio durante la partita di playoff a Minneapolis tra i Minnesota Timberwolves e i Memphis Grizzlies. Il video, condiviso dal gruppo per i diritti degli animali Direct Action Everywhere, mostra una parte della scena nella quale la Zemmel, vestita da arbitro, si lancia in campo. In quel momento l'agente di polizia, che stava osservando l'attivista durante il match, con un balzo riesce a fermare l'invasione.