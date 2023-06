Nations League, oggi Italia-Olanda per il 3° posto

Italia in campo contro l'Olanda a Enschede, questo pomeriggio, per la finale del terzo posto della Nations League. Dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna, gli Azzurri cercano un piazzamento di prestigio per scansare le critiche piovute per il KO subito contro le Furie Rosse. Roberto Mancini punterà sul 4-3-3 con Raspadori, Chiesa e Retegui in attacco, Cristante, Jorginho e Pellegrini a centrocampo e Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Dimarco in difesa davanti a Meret. Fischio d'inizio alle 15. Stasera alle 20.45 la finale Croazia-Spagna.