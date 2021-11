Maltempo a Napoli, Spalletti scherza con i giornalisti: «In Russia sempre così...»

Il maltempo non dà tregua alla città di Napoli, ma non ha tolto il sorriso all'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti, che nel corso dell'ultimo allenamento ha scherzato con i giornalisti presenti a bordo campo. Un forte temporale, infatti, si è abbattuto su Castel Volturno durante la seduta in vista del match di Europa League con il Legia Varsavia. Circostanza che non ha turbato Spalletti che, memore dei tempi allo Zenit San Pietroburgo, ai presenti ha detto: «In Russia 4 anni e mezzo sempre così...».

Segui Legia Varsavia-Napoli in diretta