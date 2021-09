Napoli-Juventus, alle 18 in campo l'anticipo della terza giornata

Archiviata la parentesi dedicata alle nazionali, torna la serie A con la terza giornata. Si parte alle 15 con la sfida salvezza Empoli-Venezia ma subito alle 18 c'è il big match del turno Napoli-Juventus. Gli azzurri puntano alla terza vittoria in tre partite anche per staccare i bianconeri, reduci da un punto in 2 match, e in formazione ampiamente rimaneggiata per le assenze di Chiesa e dei sudamericani, (rientrati tardi dagli impegni con le rispettive nazionali). Alle 20.45 un altro match d'alta quota Atalanta-Fiorentina. Domani spiccano tra le altre Samp-Inter, Milan-Lazio e Roma-Sassuolo.