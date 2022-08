Napoli, è fatta per Ndombele dal Tottenham

Colpo di mercato del Napoli, che ha prelevato Tanguy Ndombele dal Tottenham. Il 25enne centrocampista francese arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Domani Ndombele sarà a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche. Ma il club partenopeo non si ferma. Pronto l'assalto finale a Jack Raspadori, valutato 30 milioni di euro. Da limare gli ultimi dettagli col Sassuolo legati ai bonus. In uscita, invece, Fabian Ruiz, ormai fuori dai piani di Spalletti. Sullo spagnolo c'è il Paris Saint-Germain, che per ora valuta troppi i 25 milioni richiesti dal Napoli.