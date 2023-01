Napoli, Belen Rodriguez convince Spalletti a fare il trenino di Capodanno

E' passato di moda, è vero, ma se la proposta arriva da Belen Rodriguez neanche l'allenatore in testa alla classifica del campionato può dire di no. Luciano Spalletti fa la locomotiva anche a Capodanno ma stavolta per il classico "trenino". Convinto dalla famosa conduttrice, l'allenatore del Napoli ha festeggiato in un locale in città. Belen era presente insieme a Stefano De Martino entrambi protagonisti della festa a piazza del Plebiscito (Video Twitter)