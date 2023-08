Napoli a punteggio pieno, rallenta la Juventus

Il Napoli campione d'Italia non sbaglia la prima stagionale al Maradona. Contro il Sassuolo finisce 2-0 con i gol del solito Osimhen su rigore e di capitan Di Lorenzo. Non tiene il ritmo la Juventus che non va oltre l'1-1 casalingo con il Bologna. Ai bianconeri non basta Vlahovic dopo l'iniziale vantaggio felsineo con Ferguson. Prosegue la crisi della Lazio battuta all'Olimpico 1-0 dal neopromosso Genoa. A decidere la sfida il colpo di testa di Retegui. Spettacolare 2-2 tra Fiorentina e Lecce. Oggi si chiude il programma della seconda giornata di campionato con Salernitana-Udinese alle 18:30 e Cagliari-Inter alle 20.45.