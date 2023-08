Musah al Milan, visite mediche e firma sul contratto

Il Milan accoglie Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, ottavo colpo di mercato dei rossoneri, è atterrato ieri sera a Linate. In mattinata ha svolto le visite mediche. Poi, nel pomeriggio, il passaggo a Casa Milan per firmare un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro netti a stagione. Al Valencia vanno venti milioni di euro bonus inclusi. Musah ha scelto la maglia numero 80, la stessa indossata al Milan dal suo idolo Ronaldinho. Charles De Ketelaere potrebbe invece lasciare il Milan. L'Atalanta attende il sì del belga dopo l'accordo con il club rossonero per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un inserimento del Fulham, disposto a una proposta al giocatore e al Milan.