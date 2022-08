Il tecnico della Roma Mourinho alla vigilia della partita contro la Cremonese: «Se rimarrà qua è una domanda per il direttore. Se mi mi chiede se mi piacerebbe che rimanesse, non nascondo che mi piacerebbe tanto. Nel puzzle che abbiamo costruito abbiamo cercato di far sposare bene le caratteristiche dei giocatori. Oggi Zaniolo è più importante di prima».

Roma, Mourinho: «Zaniolo? Spero resti. Vorrei un altro attaccante e Pinto lo sa. Belotti mi piace molto»