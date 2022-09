Mourinho: «Zaniolo gioca con l'Helsinki. Voleva tornare il più presto possibile»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro l'HJK: «Gioca Zaniolo. E’ stato un infortunato senza tranquillità. Voleva tornare il più presto possibile. Ha lavorato forte con i medici e con i preparatori. Voleva stare a disposizione e rischiare. Si è messo a disposizione anche quando non era pronto. Domani è pronto, ho deciso di cambiare dopo il 2-1 ma poteva entrare. Non so se ha i 90’ ma sono sicuro che sarà a un livello alto. La testa è importante ed è pieno di fiducia. Stava giocando bene prima dell’infortunio».