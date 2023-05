Mourinho: "Voglio giocare la finale. Ci siamo fatti un c... così per arrivarci"

EMBED





Il tecnico della Roma a meno di una settimana dalla finale: «Abbiamo fatto tanto per stare in questa finale e vogliamo giocare. Sarà facilissimo prepararla e non c'è neanche quella cosa di se vinciamo facciamo la Champions, non voglio sapere di classifica, di Champions. Siamo arrivati a Ludogoretz, a Betis, siamo andati a Salisburgo che veniva dalla Champions, con il Real Sociedad che continua a fare una stagione top in Spagna, abbiamo perso tanti giocatori, li abbiamo fatti giocare in posizioni diverse dal solito».