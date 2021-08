Il tecnico della Roma, José Mourinho, alla vigilia della partita contro la Fiorentina: «I tifosi possono aiutare, ma possono anche giocare. Qualche volta solo lì per aiutare e altre per giocare, io spero che siano lì per giocare. La passione è tremenda, ho giocato a Roma come avversario e ho capito la passione che c’è».