Mourinho: «Sul mercato solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Salernitana: "In Europa per fare meglio abbiamo bisogno di vincere l'Europa League, dove ci sono squadre che hanno un potenziale economico molto diverso rispetto a noi come la distanza tra la Terra e Marte, con squadre che spendono 100-150 milioni in ogni stagione, andremo lì per cercare di fare il nostro gioco e di fare il meglio possibile. In campionato siamo finiti sesti e la nostra rosa è migliorata, abbiamo preso giocatori, ma anche gli altri sono migliorati. Per questo motivo in questo periodo non ho avuto necessità di parlare. Solo la Sampdoria e il Lecce hanno speso meno di noi e se ci sono 18 scudetti possiamo parlare di Roma favorita per lo scudetto"