Topps ha stretto un accordo con la leggenda del calcio José Mourinho come suo EURO Ambassador. Sarà il tecnico portoghese a scegliere personalmente i giocatori che saranno inclusi nelle collezioni di Topps. Nella spiritosa campagna promozionale #TheSpecialSelection, Mourinho è presentato come il selezionatore ufficiale di tutte le squadre nazionali per Topps e le collezioni Road To UEFA EURO 2024.