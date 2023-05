Mourinho: "Senza infortuni la nostra rosa è competitiva"

Il tecnico della Roma alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League: « È normale che in una stagione ci siano infortuni, ma la Roma non può averlo. Hai anche una situazioni al limite in cui Solbakken che non è potuto entrare nella lista a causa del Ffp. Non è colpa di nessuno».