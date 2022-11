Mourinho: «Se gioco come ha fatto la Lazio nel derby mi uccidono»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Sassuolo: «Ci sono tre partite in cui non abbiamo segnato: Napoli, Atalanta e Lazio. Sono tre partite. Posso piangere un pochino anche io, perché gli altri allenatori piangono e devo piangere anche io. Tre partite senza il giocatore più creativo, con più mobilità in campo, che può aprire il blocco compatto e basso. L’Atalanta ha giocato così, della Lazio nemmeno parliamo perché se sono io giocare così mi uccidono».