Mourinho: «La Roma è il club dove sono stato meglio nella mia carriera»

Il tecnico giallorosso alla vigilia della partita contro il Frosinone: «Il punto di partenza non sono gli anni, ma il rapporto che esiste o non esiste. In questo caso il rapporto esiste. Qui dentro, nel lavoro quotidiano, mi piace tantissimo. Ho avuto dei club in cui mi è piaciuto lo stesso, ma non di più in nessun altro posto».