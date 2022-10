Mourinho: «Abraham e Belotti possono giocare insieme, non è un problema»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Real Betis: «Giocatori bravi possono giocare insieme, non è mai un problema. È per gli allenatori che bisogna trovare il modo di farli giocare insieme. Per dare un altro esempio, all'inizio per tanti di voi come quei fenomeni che parlano alla radio e che non vengono mai qui sembrava impossibile far giocare insieme Zaniolo, Dybala, Pellegrini e Abraham».