Mourinho: “Perticone? È scarso, ma ha ragione: ovunque ci vuole personalità”

Il tecnico della Roma dopo lo sfogo a San Siro rivolo ai suoi calciatori («Se la squadra ha paura di giocare sfide simili, vada a giocare in Serie C. Gente senza palle»), ha sollevato la reazione di Romano Perticone calciatore del Cittadella: «In C mi hanno sputato in faccia, messo le dita negli occhi, minacciato nei sottopassi. In Serie A mai. Insomma, per giocare nelle categorie inferiori "le palle" ci vogliono». Oggi, alla vigilia della partita contro il Sassuolo, Mourinho ha contro risposto: «Sono d’accordo con il calciatore di Serie C, ha detto la verità. Per giocare ovunque bisogna avere un determinato tipo di personalità. Se Perticone si è offeso ha ragione».