Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Milan: «Per fare la storia servono trofei. Si può fare un grande lavoro senza coppe. Ci sono tanti allenatori che fanno un lavoro fantastico senza la coppa che arriva. In questo senso dico che sto facendo un grande lavoro qui, ma per marcare la storia e lasciare il proprio nome servono trofei che in questo momento non abbiamo»