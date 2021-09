Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Sassuolo: «All’inizio dovevo imparare alcune cose di gruppo, culturali e di personalità senza aver detto niente, lui è il nostro capitano, Mancini il secondo, Cristante il terzo. Deve essere un capitano per oggi e per domani, sono convinto che firmerà presto e sarà capitano per tanti anni».