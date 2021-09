Mourinho: «Non reintegro Santon, preferisco convocare Tripi»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Verona: «Se avremo problemi Tripi ha fatto il pre-stagione con noi, ha imparato il nostro modo di pensare, è un ragazzino intelligente che può giocare in qualsiasi posizione difensiva e a centrocampo. Ha poca esperienza, ma ha un cuore super romanista. Non penso al reintegro né di David né di nessun altro. Possiamo giocare a tre o a quattro, ci sono tante squadre in Serie A che giocano a tre ed è possibile che in qualche partita giocheremo così per vincere»