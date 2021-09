Il tecnico della Roma, José Mourinho, alla vigilia della partita contro il Sassuolo: «A me interessa la nostra strada, non mi preoccupa quello che fanno gli altri, in questo momento dobbiamo pensare a noi, alla nostra evoluzione come squadra. A gennaio magari ci sarà bisogno di capire dove siamo noi e cosa hanno fatto gli altri e lì potremmo pensare a qualcos’altro».