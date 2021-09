Il tecnico della Roma, José Mourinho, alla vigilia della partita di Conference League contro il Cska Sofia: «I titolari non sono solo undici. Non mi è mai successo che la squadra che comincia la stagione, poi la finisce. La stagione è un po’ autostrada e strada tortuosa. È molto difficile per un giocatore cominciare la stagione titolare e finirla titolare. I giocatori devono capire che senza di loro siamo morti».