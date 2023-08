Roma, Mourinho: «Non ci aspettavamo l'uscita di Matic»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Salernitana : «L'uscita del signor Matic non ce l'aspettavamo però la Roma ha risposto immediatamente e in modo fantastico. Matic ha giocato per noi circa 50 partite lo scorso anno, è stato un grandissimo giocatore e importante per noi. Lo abbiamo perso però vengono Paredes e Renato, non "Peppino e Tonino"».