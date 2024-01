Roma, Mourinho: «Giocare senza Dybala non è come quando a Guardiola manca Halland»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Milan: ««Trovare le soluzioni per giocare senza Dybala, non è lo stesso per Guardiola trovare la soluzione quando non gioca Halland, perché quando non c’è lui gioca Julian Alvarez. Non è lo stesso per Pochettino che se non ha Sterling gioca Modric. Non è lo stesso per Kloop che quando non gioca Luis Diaz gioca Jota e se non gioca Jota gioca Nunes c’è Darwin Núñez. Io ripeto che non sto incolpando nessuno, sto incolpando quelli che non capiscono. La Roma vive una situazione del financial fair play e mette al club grandi limitazioni».