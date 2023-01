Mourinho: «Del mio futuro ne parlo con la società, ma nessuno mi ha chiamato»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Napoli: «Qualcuno dice che voglio la Premier. José non vuole niente, sono sempre stato tranquillo nel mio posto. Voglio vivere giorno dopo giorno quando la società decide di parlare con me io sono qua. Dormo sempre qua e non parlo di queste cose con voi. Io sono qui e penso solo alla Roma. Non penso al mio futuro».