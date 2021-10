Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro l’Empoli: «Poco a poco si è liberato, è cresciuto, ha imparato, la fiducia è tornata e contro lo Zorya avevamo tante opzioni come Diawara o Villar e un altro giovane come Bove, ma ho pensato a lui e la risposta è stata buona. Difensivamente è stato concentrato, ha avuto grande criterio con la palla. Mi è piaciuto tanto, non si può dire che abbiamo guadagnato un giocatore, ma la mia fiducia su di lui cresce».