Mourinho: «Diawara è un’opzione, ma il mercato è ancora aperto»

Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Trabzonspor di Conference League: «È un giocatore della nostra rosa, c’è un gruppo che era grande e che era più piccolo e Diawara sta con noi, fa parte della nostra rosa. Il mercato è aperto fino al 31, può succedere qualcosa, ma può succedere che rimarrà con noi e se rimarrà sarà un’opzione. Ha esperienza e qualità, un uomo buono che con cui abbiamo un ottimo rapporto. E se dovesse rimanere è un plus per noi e non un problema. Sia io che la società siamo tranquilli».