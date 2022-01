«Sono cose private, i giocatori hanno il diritto di chiedere privacy e per noi questo è sacro. Anche qualche giocatore ha avuto il Covid la scorsa settimana e abbiamo rispettato la privacy, così anche per i calciatori non vaccinati. Se Governo deciderà l'obbligo noi vorremo giocatori che rispettano la legge», così l'allenatore della Roma Mourinho nel corso della conferenza stampa prima di Milan Roma. / Facebook As Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it