Mourinho: «Belotti mi piace. Pinto sa che mi serve un attaccante»

Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della partita contro la Cremonese: «Se mi chiedi se mi piacerebbe avere un altro attaccante in rosa, io non rispondo perché il direttore Tiago lo sa. E siccome lo sa, devo solo aspettare che si possa fare e se non si può fare andremo avanti con quello che abbiamo. Belotti è svincolato e quindi posso dire qualcosa. E quello che dico è che se è vero che vuole tanto venire alla Roma a me piace tanto questo comportamento. Se viene o non viene non lo so».

Roma, Mourinho: «Zaniolo? Spero resti. Vorrei un altro attaccante e Pinto lo sa. Belotti mi piace molto»