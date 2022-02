Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Verona: «ta facendo bene ma può fare meglio. La squadra ha bisogno che lui faccia meglio. Un giocatore straniero che è nato cresciuto e fatto in un calcio diverso, in una società diversa. Uscire dall’Inghilterra è difficile ma sta facendo bene. Spero in lui ma ha potenzialità per fare meglio».