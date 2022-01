Mourinho: «Da Abraham mi aspetto di più, ha margine per migliorare»

Il tecnico della Roma José Mourinho alla vigilia della partita contro l’Empoli: «I numeri sono lì, sono numeri con tanti pali che si potevano trasformare in più gol. Onestamente mi aspetto di più, ha margine per migliorare. Non solo a livello numerico, ma anche qualitativo. Giocando in ogni partita mi aspetto sempre di più. Siamo tutti insieme e speriamo che la crescita delle individualità sia insieme alla crescita di squadra».