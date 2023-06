MotoGp Italia: al Mugello, scintille tra Marquez e Bagnaia: cosa è successo

Non sembrano placarsi le polemiche fra la Ducati e Marc Marquez (Honda) reo quest'ultimo, secondo la casa di Borgo Panigale, di aver ostacolato deliberatamente Pecco Bagnaia durante uno dei tentativi per conquistare la pole position del gran premio d'Italia di MotoGP al Mugello. La dinamica dell'accaduto non è chiarissima: il pilota piemontese arriva lanciatissimo in fondo al rettilineo del traguardo, mentre lo spagnolo sta uscendo dai box. La presenza del pilota Honda "sporca", secondo Pecco, la migliore traiettoria della curva San Donato e i gesti di disappunto parlano molto più delle parole.

Tutto sul MotoGp al Mugello

Al termine delle qualifiche, ai microfoni di Sky, finite comunque con la pole-record del ducatista, Bagnaia sceglie un profilo basso («non ho niente da dire, le immagini parlano da sole, non mi aspetto nessuna penalizzazione, ma a questo ci penseranno i giudici, non è il mio lavoro»). Ma il team manager Davide Tardozzi e il direttore sportivo di Ducati Corse hanno chiesto ai commissari di analizzare la manovra incriminata. Si è difeso Marc Marquez: «Quando Pecco è arrivato forte io sono andato lungo alla curva per farlo passare, ma lui invece ha rallentato e allora mi sono detto 'graziè così ho potuto seguirlo, prendergli la scia e ottenere il secondo tempo di giornata. In uscita dai box non l'ho ostacolato, ero molto lontano da lui, non ha motivo di lamentarsi».