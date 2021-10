Trionfo Italia targato Ducati nelle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy a Misano, l'ultimo di Valentino Rossi. Proprio uno dei pupilli del pesarese, Francesco Bagnaia, ha dominato in lungo e in largo la lotta per la pole position prendendosi di forza un primo posto (il quarto consecutivo) che fa dimenticare l'amarezza per l'ultima posizione in griglia del Dottore, il papà sportivo del pilota torinese nato e cresciuto nella Accademy VR46. Leggi qui la griglia di partenza.