Mondiale 2030, la coppa del mondo inizierà in Argentina, Paraguay e Uruguay

La Conmebol, l'organo di governo del calcio sudamericano, ha annunciato che la, che segna il centenario del torneo, avrà inizio in Sudamerica. Il presidente Alejandro Domínguez ha comunicato che le tre partite inaugurali si terranno in Uruguay, Argentina e Paraguay. La decisione è stata presa durante il Consiglio FIFA, dove si discuteva appunto della sede dei Mondiali 2030. L'Argentina, attuale nazionale campione del mondo, ha confermato l'annuncio tramite il suo account X-Twitter ufficiale. Le restanti partite del torneo saranno ospitate da Spagna, Portogallo e Marocco. Anche se il Regno Unito, l'Irlanda e altri paesi avevano presentato le proprie candidature, l'evento del 2030 si svolgerà in Sudamerica. La FIFA ha inoltre indicato che il processo di candidatura per l'edizione del 2034 sarà aperto ai paesi dell'Asia e dell'Oceania.