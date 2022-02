Milano Cortina 2026, il passaggio della bandiera: l'Italia è pronta per le prossime Olimpiadi Invernali

Milano Cortina 2026 è ufficialmente il prossimo Paese ospitante delle Olimpiadi Invernali. Durante la Cerimonia di Chiusura di Beijing 2022 ci sarà il passaggio di testimone. L'Italia è pronta.

Le Olimpiadi invernali di Milano- Cortina 2026 saranno «un esempio di sostenibilità», frutto di una «candidatura particolare» che mette insieme due città, Milano e Cortina, «sicuramente molto diverse per dimensione» in quello che è un «unicum», ha affermato il presidente del Coni Giovanni Malagò. A Pechino, nel media center, Milano- Cortina si è presentata in vista del passaggio della bandiera olimpica nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino 2022, il passaggio ufficiale delle consegne. Alla conferenza stampa hanno partecipato oltre a Malagò, i sindaci di Milano Giuseppe Sala, e di Cortina D'Ampezzo Gianpietro Ghedina, nonché il numero uno della Fondazione Milano- Cortina, Vincenzo Novari. Con il 93% degli impianti già esistenti, ha affermato Novari, il nostro budget di spesa è di 1,5 miliardi di euro nei 4 anni, con incassi per una cifra analoga: «Insomma - ha assicurato parlando con l'Ansa - non ci sarà alcun aggravio sulle casse pubbliche», con la previsione di 2 milioni di spettatori di cui la metà proveniente dall'estero. Il messaggio durante la cerimonia di chiusura il messaggio di Milano- Cortina al mondo sarà «Duality, Together», a rimarcare la dualità tra città e montagna in un dialogo tra città e natura in funzione della sostenibilità.

(YouTube / MilanoCortina2026)