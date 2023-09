Serie A, alle 18 il big match Milan-Lazio

Si alza il sipario sulle settima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire il turno è il Napoli campione d'Italia, impegnato alle 15 sul campo del Lecce. Garcia dovrebbe confermare 10 titolari, con Lindstrom possibile novità in avanti al posto di Politano. Alle 18 a San Siro il big match tra Milan e Lazio con Pioli che ritrova Maignan e Calabria e lancia Giroud e Leao dal primo minuto. Per Sarri, invece, solo un paio di dubbi di formazione tra difesa e centrocampo. In serata tocca all'Inter che fa visita alla Salernitana. Infortunato Frattesi, possibile chance per Klaassen. In attacco, Inzaghi potrebbe far riposare Lautaro e schierare Sanchez. Calcio d'inizio alle 20:45 (LaPresse)

