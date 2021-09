Milan-Lazio, Bakayoko: «Cori razzisti? Fiero del colore della mia pelle»

Bakayoko affida il suo messaggio a Instagram dopo i cori razzisti che sarebbero stati avvertiti dal settore ospiti durante Milan-Lazio. Il centrocampista, ammonito per un brutto fallo su Acerbi e poi uscito dal campo per infortunio, ha scritto sul suo profilo ufficiale: «Purtroppo mi sono infortunato al mio esordio ma la cosa più importante sono i 3 punti della squadra. E ad alcuni tifosi della Lazio e alle loro grida razziste verso me e mio fratello Kessie dico: siamo forti e orgogliosi del nostro colore della pelle. Ho tutta la mia fiducia nel nostro club per identificarli». Nella serata di ieri il Milan aveva scritto: «In merito ai cori discriminatori all'indirizzo del nostro calciatore Bakayoko provenienti dal settore ospiti e avvertiti da alcuni giornalisti e spettatori, AC Milan dopo le opportune verifiche sta valutando di presentare un esposto alla FIGC».